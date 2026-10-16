B&R Industrial Automation GmbH
개요
B&R사는 오스트리아 소재의 혁신적인 자동화기업으로서 전세계에 지사를 두고 있습니다. 산업자동화 부문의 마켓리더로서 B&R 사는 첨단 기술과 선구적인 엔지니어링을 결합시켰습니다.
B&R사는 오스트리아 소재의 혁신적인 자동화기업으로서 전세계에 지사를 두고 있습니다. 산업자동화 부문의 마켓리더로서 B&R 사는 첨단 기술과 선구적인 엔지니어링을 결합시켰습니다.
B&R 사는 다양한 분야의 고객사들에게 기계 및 공장 자동화, 구동 및 컨트롤 기술, 시각화 및 통합 안전 기술 등 부문에서 광범위한 토탈 솔루션을 완벽하게 공급하고 있습니다. 산업용 IoT - 특히 OPC UA, POWERLINK와 개방형 표준 openSAFETY - 부문의 커뮤니케이션을 위한 솔루션이 B&R가 제공하는 서비스 포트폴리오의 기초를 구성하고 있습니다. 그 밖에 ...
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B & R Industrial Automation Co. Ltd.
11 Fl., Daego Bldg 55, Pyeongchon-daero 212 beon-gi, Dongan-gu, Anyang-si,
14067 Anyang
대한민국
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본부
B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
오스트리아
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