BeverageScouts production & development GmbH
개요
BeverageScouts사는 PL 음료 제품 및 60ml용량 캔에 담긴 액상형태 영양제의 개발 및 제조를 주 사업분야로 하고 있습니다. 당사는 고객의 아이디어를 구현할 솔루션을 제공합니다.
BeverageScouts사는 PL 음료 제품 및 60ml용량 캔에 담긴 액상형태 영양제의 개발 및 제조를 주 사업분야로 하고 있습니다. 당사는 고객의 아이디어를 구현할 솔루션을 제공합니다.
BeverageScouts사의 음료기술은 에너지드링크, 스포츠음료, 라이프스타일드링크, 혹은 건강에 유익한 소프트드링크 등 고객이 원하는 모든 제품의 생산을 가능케합니다. 물론 유기농음료도 생산가능합니다.
20년 이상의 경험과 최신 음료 기술을 바탕으로 BeverageScouts사는 개별 고객의 요구에 부합하는 서비스를 제공하고 있습니다.
고객의 모든 요구를 축척된 ...
컨택방법
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본부
BeverageScouts production & development GmbH
Kaplanstraße 16
2020 Hollabrunn
오스트리아
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