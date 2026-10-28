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Blue Danube Robotics GmbH

개요
심벌 마크

Blue Danube Robotics사의 AIRSKIN®는 산업용 로봇이 장벽 없이 생산적으로 작업할 수 있게 만듦으로써 미래의 개방적이고 유연한 생산을 가능하게 합니다.

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컨택방법

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본부

Blue Danube Robotics GmbH
Niedermoserstraße 14
1220 Wien
오스트리아
+4318908697
+431890869799
office@airskin.io
https://www.airskin.io/
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