E. Hawle Armaturenwerke GmbH
개요
1948년에 설립된 가족 경영 기업 Hawle사는 중량밸브 제조 부문에 있어서 세계적인 선두 기업입니다. Hawle Austria Group은 유럽 표준은 물론 이를 넘어서는 표준을 준수함으로써 우수한 내구성을 지니는 식수- 및 하수 시스템용 고급밸브를 생산하고 있습니다.
1948년에 설립된 가족 경영 기업 Hawle사는 중량밸브 제조 부문에 있어서 세계적인 선두 기업입니다. Hawle Austria Group은 유럽 표준은 물론 이를 넘어서는 표준을 준수함으로써 우수한 내구성을 지니는 식수- 및 하수 시스템용 고급밸브를 생산하고 있습니다.
식수 부문에 있어서 당사만의 10년 품질 보증은 또한 혁신과 품질 면에서 당사의 선도적인 위치를 확인시켜주고 있습니다. 하블레사는 우수한 내구성을 지닌 제품, 포괄적인 서비스 프로그램 및 뛰어난 공급능력의 상징이 되었습니다. 이는 전 세계 고객들이 수 세대 동안 당사의 제품을 신뢰해 온 ...
컨택방법
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본부
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
오스트리아
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