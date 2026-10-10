© FREQUENTIS AG

비엔나에 본사를 두고 있는 프리퀜티스사는 안전이 중시되는 관제 센터를 위한 통신 및 정보 시스템의 글로벌 공급업체입니다. 가족 경영기업인 당사는 상장된 업체로서 항공 교통 관리(민간 및 군 항공 관제, 항공 방위)와 공공 안전 및 교통(경찰, 소방, 응급 구조, 철도, 해운) 분야에서 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다.

약 2,200명의 임직원을 거느린 글로벌 기업으로서 프리퀜티스사는 50여개 국에 자회사와 대표 네트워크를 갖추고 있으며, 본사는 오스트리아 비엔나에 소재하고 있습니다. 당사의 제품, 서비스 및 솔루션은 전 세계 약 150개 국 49,000여 작업 현장에서 고객들에 의해 사용 중에 있습니다.

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