FREQUENTIS AG
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본부
FREQUENTIS AG
Innovationsstraße 1
1100 Wien
오스트리아
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회사소개
회사정보
비엔나에 본사를 두고 있는 프리퀜티스사는 안전이 중시되는 관제 센터를 위한 통신 및 정보 시스템의 글로벌 공급업체입니다. 가족 경영기업인 당사는 상장된 업체로서 항공 교통 관리(민간 및 군 항공 관제, 항공 방위)와 공공 안전 및 교통(경찰, 소방, 응급 구조, 철도, 해운) 분야에서 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다.
약 2,200명의 임직원을 거느린 글로벌 기업으로서 프리퀜티스사는 50여개 국에 자회사와 대표 네트워크를 갖추고 있으며, 본사는 오스트리아 비엔나에 소재하고 있습니다. 당사의 제품, 서비스 및 솔루션은 전 세계 약 150개 국 49,000여 작업 현장에서 고객들에 의해 사용 중에 있습니다.
비즈니스 기회
비즈니스 기회
통신 기술 및 정보 시스템
프리퀜티스사는 항공 교통 관리, 국방 및 보안, 공공 안전 및 교통, 해양 부문에서 안전이 중요한 응용 분야를 위한 통신, 정보 및 네트워크 기술의 개발 및 생산에 있어서 세계시장을 선도하고 있습니다.
프리퀜티스사는 혁신적인 고객 맞춤형 관제 센터 솔루션을 구현하기 위한 폭넓은 기술 역량과 필요한 제품 및 솔루션 포트폴리오를 보유하고 있습니다.