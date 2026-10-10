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FRONIUS INTERNATIONAL GmbH

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심벌 마크

Fronius International사는 용접 기술, 광전지 및 배터리 충전 기술 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업입니다.

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FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
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4600 Wels
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https://www.fronius.com
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