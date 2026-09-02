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Green Tech Valley Cluster GmbH

개요
심벌 마크

Green Tech Valley는 오스트리아 남부에 위치하고 있으며 기후 보호 기술 및 리싸이클링경제의 핫스팟으로서 국제적인 인정을 받고 있습니다.

산업

컨택방법

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본부

Green Tech Valley Cluster GmbH
Waagner-Biro-Straße 100
8020 Graz
오스트리아
+433164077440
+433164077444
welcome@greentech.at
http://www.greentech.at
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