H+H SYSTEM GmbH
개요
H+H SYSTEM 사는 모든 종류의 약품 및 실험기구 및 소형부품등을 일목요연하고 공간효율적으로 분류할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. 간단하고 신속하게 구획변경이 가능하기 때문에 융통성있는 정리 및 분류가 가능합니다.
H+H SYSTEM 사는 모든 종류의 약품 및 실험기구 및 소형부품등을 일목요연하고 공간효율적으로 분류할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다. 간단하고 신속하게 구획변경이 가능하기 때문에 융통성있는 정리 및 분류가 가능합니다.
H+H 사는 바로 사용가능한 맞춤형 알루미늄서랍 뿐만 아니라 모든 종류의 약품 및 혈액 냉장고에 사용할 수 있는 서랍및 용기를 공급하고 있습니다. 이와 같은 보관방식은 내용물이 뒤죽박죽 섞일 필요없이 기존의 냉장저장고 방식에 비해 50%이상의 확장된 보관면적을 가능하게 합니다.
H+H FlexShelf 과 H+H Workstation는 ...
컨택방법
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본부
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
오스트리아
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