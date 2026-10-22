Head Sport GmbH
개요
컨택방법
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본부
Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
오스트리아
6921 Kennelbach
오스트리아
회사소개
1950년부터 HEAD사는 혁신적 디자인, 우수한 기술, 스포츠에 대한 열정의 대명사로 군림해 왔습니다. HEAD사는 다음과 같은 국제적인 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다:
회사정보
1950년부터 HEAD사는 혁신적 디자인, 우수한 기술, 스포츠에 대한 열정의 대명사로 군림해 왔습니다. HEAD사는 다음과 같은 국제적인 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다:
• HEAD (겨울 스포츠, 라켓 스포츠, 수영 용품)
• PENN (테니스 및 라켓볼 공)
• TYROLIA (스키 바인딩)
• MARES/SSI/rEvo (다이빙 장비 및 훈련)
• LiveAboard (다이빙 여행)
• ZOGGS (수영 장비)
• INDIGO (스키 및 스노보드 장비)
• AQUALUNG (다이빙 및 스노클링 제품)
비즈니스 기회
비즈니스 기회
HEAD 스키 / 부츠 / 바인딩 – 렌탈 및 판매를 위한 최고의 품질력
HEAD사의 전문 유통망은 HEAD사 제품의 안정적이고 원활한 공급을 보장하며, 유통업체 및 대여 업체에 최상의 서비스와 지원을 제공합니다.
HEAD는 스키 대여를 위한 세심한 솔루션과 높은 품질의 판매용 제품을 상징하는 이름입니다. 전 세계 최대 규모의 스키 대여 업체 다수가 HEAD를 선택하며, HEAD사가 다년간의 국제 대여 파트너 협력을 통해 축적한 경험과 전문성을 활용하고 있습니다.