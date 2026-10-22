© Head Sport GmbH

HEAD 스키 / 부츠 / 바인딩 – 렌탈 및 판매를 위한 최고의 품질력

HEAD사의 전문 유통망은 HEAD사 제품의 안정적이고 원활한 공급을 보장하며, 유통업체 및 대여 업체에 최상의 서비스와 지원을 제공합니다.

HEAD는 스키 대여를 위한 세심한 솔루션과 높은 품질의 판매용 제품을 상징하는 이름입니다. 전 세계 최대 규모의 스키 대여 업체 다수가 HEAD를 선택하며, HEAD사가 다년간의 국제 대여 파트너 협력을 통해 축적한 경험과 전문성을 활용하고 있습니다.