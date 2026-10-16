Hermann Pfanner Getränke GmbH
개요
지난 160년간 과일에 대한 사랑은 가족경영기업 Pfanner사의 높은 품질기준의 근간을 이뤄오고 있습니다. 과일주스와 과일주스로 맛을 더한 직접 추출방식의 아이스티가 다양한 제품군의 큰 축을 이루고 있습니다.
지난 160년간 과일에 대한 사랑은 가족경영기업 Pfanner사의 높은 품질기준의 근간을 이뤄오고 있습니다. 과일주스와 과일주스로 맛을 더한 직접 추출방식의 아이스티가 다양한 제품군의 큰 축을 이루고 있습니다.
Pfanner사는 전세계 모든 주요 시장에 성공적으로 제품을 공급하고 있는 검증된 파트너입니다. 혁신, 노하우, 품질, 다년간의 경험, 뛰어난 관리 및 역량있는 임직원들이 최적의 서비스를 보장합니다.
Pfanner사는 광범위한 제품군 및 패키징을 자랑하고 있습니다: 당사의 제품은 돌려서 여는 마개가 달린 소프트팩, PET병, 캔, 그리고 유리병등 다양한 ...
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본부
Hermann Pfanner Getränke GmbH
Alte Landstraße 10
6923 Lauterach
오스트리아
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Hermann Pfanner Getränke GmbH
Fabrikstraße 11
4470 Enns
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