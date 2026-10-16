Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
개요
과거와 현재, 예술과 향유ㅡ비엔나 중심에 위치한 일급 호텔의 특별한 분위기를 경험해 보십시오. 유구한 전통의 앰배새더 호텔은 슈테판플라츠와 국립오페라 극장 사이의 역사적인 비엔나의 중심가에 위치하고 있으며 비엔나를 찾는 여행각들이 이용하기에 가장 이상적인 입지를 지니고 있습니다.
과거와 현재, 예술과 향유ㅡ비엔나 중심에 위치한 일급 호텔의 특별한 분위기를 경험해 보십시오. 유구한 전통의 앰배새더 호텔은 슈테판플라츠와 국립오페라 극장 사이의 역사적인 비엔나의 중심가에 위치하고 있으며 비엔나를 찾는 여행각들이 이용하기에 가장 이상적인 입지를 지니고 있습니다.
널찍하고 개별고객 중심으로 꾸며진 객실과 아파트먼트는 시간을 초월한 고급스러움과 최고의 편안함, 그리고 현대적인 편의시설들을 제공하고 있습니다.
개인적 만찬 혹은 비즈니스 미팅이건, 레스토랑과 연회장의 우아한 분위기는 모든 경우에 적합한 분위기를 제공합니다.
컨택방법
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본부
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
오스트리아
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