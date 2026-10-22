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INNIO Jenbacher GmbH & Co OG

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심벌 마크

INNIO는 재생 가스 및 천연 가스 소비 부문 혹은 수소를 기반 부문에서 에너지 생성 및 가스 압축을 위한 솔루션 및 서비스를 제공하고 있는 선두 업체입니다.

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본부

INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestraße 1-3
6200 Jenbach
오스트리아
+435244 600
contact@innio.com
https://www.innio.com/
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