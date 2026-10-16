한국어
Seitennavigation
Inhalt

KLINGER Fluid Control GmbH

개요
심벌 마크

가족 경영 기업인 KLINGER Fluid Control사는 최고의 품질, 기술적 신뢰성, 업계 노하우 및 혁신적인 강점을 지닌 세계 최고의 산업용 피팅 제조업체입니다.

산업

컨택방법

컨택방법

본부

KLINGER Fluid Control GmbH
Am Kanal 8-10
2352 Gumpoldskirchen
오스트리아
+4322526000
+432252600100
office@klinger.kfc.at
https://www.klinger.kfc.at
vCard