한국어
Seitennavigation
Inhalt

Kontron Transportation GmbH

개요
심벌 마크

Kontron Transportation GmbH사는 운영상 필수적인 네트워크를 위한 엔드투엔드 통신 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 기업입니다.

산업

컨택방법

컨택방법

본부

Kontron Transportation GmbH
Lehrbachgasse 11
1120 Wien
오스트리아
+4312533700
kta_office@kontron.com
http://www.kontron.com/ktrdn
vCard