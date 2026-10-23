Lech-Zürs Tourismus GmbH
개요
Lech Zürs는 포어알베르크주의 알베르크 지역의 심장부에 자리잡고 있습니다. 알베르크 지역은 "베스트 오브 알프스"에 선정된 12 곳이 포함된 구역에 속해 있습니다. 스키리조트는 총길이 305킬로미터에 달하는 슬로프와, 200킬로미터에 달하는 알프스고산지대의 적설구간을 자랑하는 전세계 최대의 스키지대입니다.
Lech Zürs는 포어알베르크주의 알베르크 지역의 심장부에 자리잡고 있습니다. 알베르크 지역은 "베스트 오브 알프스"에 선정된 12 곳이 포함된 구역에 속해 있습니다. 스키리조트는 총길이 305킬로미터에 달하는 슬로프와, 200킬로미터에 달하는 알프스고산지대의 적설구간을 자랑하는 전세계 최대의 스키지대입니다.
해발고도의 중간지대에 위치한 하이킹구간은 1500미터와 2000미터 사이에 위치하고 있습니다. 레흐 취어스 암 알베르크(Lech Zürs am Arlberg)는 스키, 하이킹, 골프, 그 밖의 여가활동에 대한 모든 요구를 충족시켜 주는 곳입니다. 이 ...
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본부
Lech-Zürs Tourismus GmbH
Dorf 2
6764 Lech am Arlberg
오스트리아
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