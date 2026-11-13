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Lenzing Aktiengesellschaft

개요
심벌 마크

펄프 및 섬유 제조 업체인 Lenzing은 섬유 및 부직포 제품 생산을 위한 가치 체인의 시작점에 서 있습니다.

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