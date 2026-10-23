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Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH

개요
심벌 마크

Leobersdorfer Maschinenfabrik(LMF)은 혁신적인 압축기 솔루션의 선두 제조업체입니다.

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본부

Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH
Südbahnstraße 28
2544 Leobersdorf
오스트리아
+43225690010
office@LMF.at
https://www.LMF.at
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