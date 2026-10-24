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LICO Electronics GmbH

개요
심벌 마크

1956년 설립된 LICO사는 전자 산업, 기계 공학, 화재 예방 안전 기술, 산업용 확대경 및 측정 제어 기술 제품을 공급하는 대표적인 유통 제조 업체입니다.

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본부

LICO Electronics GmbH
Klederinger Straße 31
2320 Kledering
오스트리아
+43 1 70643000
office@lico.at
http://www.lico.at
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