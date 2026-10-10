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LISA – Life Science Austria

개요
심벌 마크

라이프 사이언스 오스트리아(LISA)는 오스트리아 생명과학 클러스터의 대외 활동을 통합하고 지원하여 오스트리아를 최고의 생명과학 로케이션으로 자리매김시키기 위해 노력하고 있습니다.

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