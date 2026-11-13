한국어
Seitennavigation
Inhalt

MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH

개요
심벌 마크

만+훔멜 포케스 에어 GmbH사는 만+훔멜 그룹의 계열사로, 40년 이상 수술공간을 위한 층류 개발에 몰두해 왔습니다.

산업

컨택방법

컨택방법

본부

MANN+HUMMEL Vokes-Air GmbH
IZ NÖ-Süd Straße 2a Obj. M/39II
2351 Wiener Neudorf
오스트리아
+432236 3181 630
medical.at-vd@mann-hummel.com
https://airfiltration.mann-hummel.com/en.html
vCard