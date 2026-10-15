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MARK Metallwarenfabrik GmbH

개요
심벌 마크

MARK사는 100년 이상의 경험을 바탕으로 오늘날 금속 성형 기술 분야에서 세계 최고의 기업 가운데 하나로 인정받고 있습니다.

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본부

MARK Metallwarenfabrik GmbH
Gleinkerau 23
4582 Spital am Pyhrn
오스트리아
+43756380020
+4375638002700
info@mark.at
http://www.mark.at
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