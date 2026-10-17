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Mayr-Melnhof Holz Holding AG

개요
심벌 마크

Mayr-Melnhof Holz사는 레오벤에 본사를 두고 있으며 오스트리아, 독일, 체코, 스웨덴에 9개의 생산 시설을 보유하고 있는 유럽 목재 산업을 선도하고 있는 그룹입니다.

산업

컨택방법

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본부

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
8700 Leoben
오스트리아
+4338423000
leoben@mm-holz.com
https://www.mm-holz.com
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