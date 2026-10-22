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MCI Internationale Hochschule GmbH

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심벌 마크

기업 전문 대학 Unternehmerische Hochschule®으로서 인스부르크의 MCI는 학문, 비즈니스 및 컨설팅을 하나의 독특한 개념으로 결합시키고 있습니다.

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본부

MCI Internationale Hochschule GmbH
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6020 Innsbruck
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