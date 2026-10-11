Münzer Bioindustrie GmbH
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본부
Münzer Bioindustrie GmbH
Untergroßau 207
8261 Sinabelkirchen
오스트리아
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Münzer Bioindustrie GmbH
Uferstraße 12, Ölhafen Lobau
1220 Wien
오스트리아
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회사소개
회사정보
뮌처 바이오인더스트리사는 오스트리아에 본사를 둔 소유주 경영의 종합기업입니다. 주요 사업 분야로는 액체 폐기물 처리, 바이오디젤 생산을 위한 폐식용유 수거 및 재활용, 산업 설비 세척, 그리고 케이블 및 전자 폐기물 재활용이 포함됩니다. 1991년에 설립된 이 가족 경영 기업은 유럽 최대의 폐식용유 수거 및 유통업체 중 하나입니다. 비엔나의 로바우(Lobau) 석유 항구에서 뮌처사는 오스트리아 최대 규모의 바이오디젤 생산 시설을 운영하고 있습니다. 이 회사의 최우선 목표는 교통 및 운송 부문의 탈탄소화입니다. 3개 대륙에 걸쳐 800명 이상의 임직원이 2024/25 회계연도에 3억 6천만 유로 이상의 매출을 달성했습니다.
비즈니스 기회
뮌처사는 폐식용유 수거를 위한 새로운 파트너 및 협력 기회를 지속적으로 모색하고 있습니다. 순환 경제 분야의 기업으로서, 뮌처사는 폐식용유를 지속 가능한 바이오디젤로 재활용함으로써 교통 부문의 탈탄소화에 기여하고 있습니다.
비즈니스 기회
폐기물을 에너지원으로
뮌처사는 폐식용유 수거를 위한 새로운 파트너 및 협력 기회를 지속적으로 모색하고 있습니다. 순환 경제 분야의 기업으로서, 뮌처사는 폐식용유를 지속 가능한 바이오디젤로 재활용함으로써 교통 부문의 탈탄소화에 기여하고 있습니다.
또한 뮌처사 첨단 원자재 분야에서의 새로운 협력 기회에도 지속적인 관심을 가지고 있습니다. 뮌처사 적합한 폐기물 및 원자재를 수집하여 공급하는 기업들과의 교류를 환영합니다.