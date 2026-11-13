Hexagon | NEXTSENSE
개요
전세계 시장을 선도하는 기업으로서 NEXTSENSE사는 특허받은 CALIPRI 원칙을 개발하였습니다. 자동 기울임 혹은 돌림 기능을 갖춘 비접촉 프로파일측정 및 표면검사 기기는 사용자로부터의 영향을 완전히 차단합니다.
전세계 시장을 선도하는 기업으로서 NEXTSENSE사는 특허받은 CALIPRI 원칙을 개발하였습니다. 자동 기울임 혹은 돌림 기능을 갖춘 비접촉 프로파일측정 및 표면검사 기기는 사용자로부터의 영향을 완전히 차단합니다.
이동식 혹은 고정식 측정시스템은 차체의 갭측정, 철도차량휠프로파일의 마모도측정, 혹은 강철빔의 표면검사등에 사용됩니다. 잘 알려진 고객사들로는 도이체반, SNCF, 차이나레일웨이, 다이믈러, JLR, Audi, BMW, 푀스트알피네, 그리고 아세로어미탈 사 등이 있습니다.
100명에 가까운 직원들과 40여 유통파트너, 미국의아틀란타에 소재한 ...
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8053 Graz
오스트리아
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