Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
개요
오스트리아 컨트롤뱅크 주식회사 (OeKB)는 오스트리아의 공적수출신용기관(ECA)으로서 오스트리아의 수출업체들과 이들의 해외 고객들을 지원하는 활동을 하고 있습니다.
오스트리아 컨트롤뱅크 주식회사 (OeKB)는 오스트리아의 공적수출신용기관(ECA)으로서 오스트리아의 수출업체들과 이들의 해외 고객들을 지원하는 활동을 하고 있습니다.
OeKB 는 오스트리아 투자상품을 구매를 위해 매우 매력적인 금리의 장기 재정지원을 제공하고 있습니다. 고객들은 이로써 오스트리아의 기술과 품질로 이루어진 매력적인 토털패키지를 저렴한 장기 신용을 통해 확보할 수 있습니다. 오스트리아 기업들이 외국에 투자할 경우에도, 즉 법인을 설립하거나 혹은 참여, 즉 외국기업에 유사자기자본대출을 할 수 있도록 하기 원할 때에도 OeKB는 저렴한 금리의 ...
컨택방법
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본부
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
오스트리아
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