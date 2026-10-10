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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

개요
심벌 마크

오스트리아 컨트롤뱅크 주식회사 (OeKB)는 오스트리아의 공적수출신용기관(ECA)으로서 오스트리아의 수출업체들과 이들의 해외 고객들을 지원하는 활동을 하고 있습니다.

OeKB 는 오스트리아 투자상품을 구매를 위해 매우 매력적인 금리의 장기 재정지원을 제공하고 있습니다. 고객들은 이로써 오스트리아의 기술과 품질로 이루어진 매력적인 토털패키지를 저렴한 장기 신용을 통해 확보할 수 있습니다. 오스트리아 기업들이 외국에 투자할 경우에도, 즉 법인을 설립하거나 혹은 참여, 즉 외국기업에 유사자기자본대출을 할 수 있도록 하기 원할 때에도 OeKB는 저렴한 금리의 ...

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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
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