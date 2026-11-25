Pantreon GmbH
개요
ZELIX MEMBRANe.KINETICS는 점성 액체에서도 높은 성능을 지니는 Pantreon의 혁신적 기술입니다. 많은 유기 및 산업용 액체는 인터페이스의 전하가 중요한 콜로이드 특성을 지니고 있습니다. 이는 동전기적 수단을 통해 지원됩니다.
ZELIX MEMBRANe.KINETICS는 점성 액체에서도 높은 성능을 지니는 Pantreon의 혁신적 기술입니다. 많은 유기 및 산업용 액체는 인터페이스의 전하가 중요한 콜로이드 특성을 지니고 있습니다. 이는 동전기적 수단을 통해 지원됩니다.
전세계적으로 자리잡은 Innovum 사의 전기역학은 ZELIX에 직접 통합될 수 있습니다. 멤브레인과 e-kinetic 기술의 조합은 두 가지 자극을 강화시킵니다. 따라서 특허 및 상표로 보호받는 ZELIX MEMBRANe.KINETICS는 식품, 바이오가스, 제지/펄프, 화학/제약, 금속 산업 등 다양한 분야를 위한 ...
컨택방법
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본부
Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
오스트리아
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