Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
개요
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본부
Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Johannesgasse 3
1010 Wien
오스트리아
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Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Pummererstraße 5
4021 Linz
오스트리아
4021 Linz
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회사소개
회사정보
오스트리아의 가족 경영 기업인 Plasser & Theurer 사는 70여 년간 선로 건설의 표준을 정립해 왔습니다. 철도 건설의 개척자인 이 회사는 이미 전세계 110개 국에 17,800대의 기계를 공급했습니다. 이러한 제품군에는 철도 선로의 유지 보수, 건설 및 재건에 필요한 거의 모든 작업 프로세스가 포함되어 있습니다. 글로벌 서비스와 관련하여 당사는 22개의 파트너사들과 함께 수십 년에 걸친 수명 주기 동안 제품 케어를 실시하고 있습니다. 당사의 신규 제품들은 AI, 엔드투엔드 솔루션 및 기후 친화적인 드라이브를 통한 간편한 컨트롤을 특징으로 하고 있습니다.
비즈니스 기회
• 탬핑
비즈니스 기회
철도건설기계 수출
Plasser & Theurer가 공급 중인 철도 선로 건설 및 유지 관리 작업을 위한 기계 및 기계 시스템은 다음과 같습니다:
• 탬핑
• 밸러스트분배 및 프로파일링
• 안정화 및 압축
• 베딩세척
• 포메이션 개선
• 자재물류
• 선로이전 및 신설
• 스위치 이전 및 스위치 신설
• 이동식 궤도 수정
• 측정
• 전차케이블 준설
• 트랙모터 차량으로 선로 유지 관리
• 특수작업