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Mavie Med Privatkliniken GmbH

개요
심벌 마크

민간 의료기관인 Mavie Med 클리닉은 최고의 의료, 전문적 케어, 현대적 인프라, 쾌적한 분위기를 상징하며 독일 및 해외 환자들 사이에서 높은 명성을 누리고 있습니다.

산업

컨택방법

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본부

Mavie Med Privatkliniken GmbH
Leopoldstadt, Rothschildplatz 4
1020 Wien
오스트리아
+43 1 36066 – 7755
+431 36066 – 7500
international@mavie-med.at
https://www.mavie-med.com
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