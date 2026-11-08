© Redbloc | Redblocsystems GmbH

Redblocsystem사는 최단 기간내에 수익을 창출하는 고수익 완제 부품 시스템을 제공합니다. 고품질 벽 유닛들을 벽돌, 모래 석회 벽돌, 발포 콘크리트, 콘크리트 벽돌 및 기타 광물 건축 자재를 통해 효율적이고 경제적으로 생산할 수 있습니다.

장점:

-검증된 완제부품 기술

-"납기 내" 제조

- 정확한 커팅 (경사지붕, 창문 등)

- 짧은 시공 기간

- 예측가능한 비용

- 모든 건물의 유형이 가능

Redblocsystems사는 삶의 질, 지속 가능성, 단열 및 방음 면에서 탁월한 견고한 건축방식의 이점과 조립식 건축의 향상된 효율성을 결합합니다.

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