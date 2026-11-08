Redbloc | Redblocsystems GmbH
개요
컨택방법
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본부
Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
오스트리아
4600 Wels
오스트리아
회사소개
장점:
회사정보
Redblocsystem사는 최단 기간내에 수익을 창출하는 고수익 완제 부품 시스템을 제공합니다. 고품질 벽 유닛들을 벽돌, 모래 석회 벽돌, 발포 콘크리트, 콘크리트 벽돌 및 기타 광물 건축 자재를 통해 효율적이고 경제적으로 생산할 수 있습니다.
장점:
-검증된 완제부품 기술
-"납기 내" 제조
- 정확한 커팅 (경사지붕, 창문 등)
- 짧은 시공 기간
- 예측가능한 비용
- 모든 건물의 유형이 가능
Redblocsystems사는 삶의 질, 지속 가능성, 단열 및 방음 면에서 탁월한 견고한 건축방식의 이점과 조립식 건축의 향상된 효율성을 결합합니다.
비즈니스 기회
비즈니스 기회
건축의 미래. 효율과 완전자동화
Redblocsystems사는 벽 유닛의 사전 제작을 위한 턴키 방식의 완전 자동 시스템을 제공합니다. 규격에 따른 완제부품을 생산합니다. 경사지붕, 설치 덕트, 창문 및 문의 개구부와 같은 모든 특수 형상은 완전 자동 방식으로 제조되고 있습니다.
Redblocsystems사는 필수 건축 기술 허가를 보유한 업체로서 라이센싱 차원의 노하우를 제공합니다. 당사는 숙련된 인력 부족에 대한 미래 지향적 솔루션을 제공함으로써 건설 현장의 생산성을 높입니다.
대상 그룹은 건축 자재 제조업체와 건설 회사입니다.