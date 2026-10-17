"Snowsports GmbH"

스노우스포츠 GmbH – 스노우스포츠 아카데미는 스키 강사 및 스노보드 강사의 교육 및 연수, 국제 설상스포츠 프로젝트 개발, 겨울 스포츠 관광 분야의 전문 컨설팅을 전문으로 하는 혁신적인 오스트리아 기업입니다.

주요 사업 분야:

• 독일어 및 영어로 진행되는 오스트리아 스키 강사 및 스노보드 강사 교육

• 스노우 스포츠 진흥을 위한 프로젝트 컨설팅 및 개발

• 도시 공간에서의 스노우 스포츠 발전을 위한 대안적 컨셉 개발

• 오스트리아 또는 프로젝트 파트너의 국제적 거점에서 진행되는 교육

50년 간의 동계 스포츠 비즈니스 경험을 가진 전문 파트너로서, 당사는 프로젝트 파트너와의 협력에 있어서 열정과 전문성을 최우선으로 생각합니다.

마틴 돌레잘 CEO, 요한 라이젠베르거 COO © Snowsports Academy