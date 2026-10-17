"Snowsports GmbH"
개요
컨택방법
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본부
"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
오스트리아
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오스트리아
회사소개
스노우스포츠 GmbH – 스노우스포츠 아카데미는 스키 강사 및 스노보드 강사의 교육 및 연수, 국제 설상스포츠 프로젝트 개발, 겨울 스포츠 관광 분야의 전문 컨설팅을 전문으로 하는 혁신적인 오스트리아 기업입니다.
회사정보
스노우스포츠 GmbH – 스노우스포츠 아카데미는 스키 강사 및 스노보드 강사의 교육 및 연수, 국제 설상스포츠 프로젝트 개발, 겨울 스포츠 관광 분야의 전문 컨설팅을 전문으로 하는 혁신적인 오스트리아 기업입니다.
주요 사업 분야:
• 독일어 및 영어로 진행되는 오스트리아 스키 강사 및 스노보드 강사 교육
• 스노우 스포츠 진흥을 위한 프로젝트 컨설팅 및 개발
• 도시 공간에서의 스노우 스포츠 발전을 위한 대안적 컨셉 개발
• 오스트리아 또는 프로젝트 파트너의 국제적 거점에서 진행되는 교육
50년 간의 동계 스포츠 비즈니스 경험을 가진 전문 파트너로서, 당사는 프로젝트 파트너와의 협력에 있어서 열정과 전문성을 최우선으로 생각합니다.
비즈니스 기회
당사의 고객사와 파트너사들은 겨울 스포츠 비즈니스의 다양한 분야를 구축하고 발전시키는데 있어서 당사 스노우스포츠 아카데미 경영진과 직원들의 광범위한 국제적 경험의 혜택을 누릴 수 있습니다.
B2C:
비즈니스 기회
겨울 스포츠 관광 프로젝트
당사의 고객사와 파트너사들은 겨울 스포츠 비즈니스의 다양한 분야를 구축하고 발전시키는데 있어서 당사 스노우스포츠 아카데미 경영진과 직원들의 광범위한 국제적 경험의 혜택을 누릴 수 있습니다.
B2B:
• 오스트리아 또는 해외 프로젝트 파트너의 거점에서 진행되는 스키 강사 양성 과정
• 오스트리아 또는 해외 프로젝트 파트너의 거점에서 진행되는 스노보드 강사 양성 과정
• 운영 관리 개념 및 마케팅 개념
• 동계 스포츠 관광 개발
B2C:
스키 강사 및 스노보드 강사를 위한 양성 과정 및 훈련 참가자