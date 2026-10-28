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Solarfocus GmbH

개요
심벌 마크

SOLARFOCUS사는 10-300kW 전력 등급의 펠릿 보일러, 우드칩 보일러 및 통나무 보일러와 태양열 집열기 및 열펌프를 생산하는 유럽의 대표적인 기업 가운데 하나입니다.

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본부

Solarfocus GmbH
Werkstraße 1
4451 St. Ulrich bei Steyr
오스트리아
+437252500020
+4372525000210
office@solarfocus.at
http://www.solarfocus.com
https://twitter.com/solarfocus_int
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