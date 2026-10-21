Syncraft GmbH
개요
티롤에 소재한 오스트리아의 하이테크 기업 SYNCRAFT사는 10년이 넘는 기간 동안 전 세계에 발전소 건설 및 구현에 매진해 왔으며, 이 발전소에서는 잔류 산림 목재로부터 전기, 열 및 재생 가능한 탄소를 만들어 내고 있습니다.
티롤에 소재한 오스트리아의 하이테크 기업 SYNCRAFT사는 10년이 넘는 기간 동안 전 세계에 발전소 건설 및 구현에 매진해 왔으며, 이 발전소에서는 잔류 산림 목재로부터 전기, 열 및 재생 가능한 탄소를 만들어 내고 있습니다.
기후 긍정 목재 발전소
배출된 순수 탄소가 올바르게 쓰일 수 있다면, 발전소는 기후에 긍정적입니다. 가령 들어 토양 개량제. 이런 식으로 원래 나무를 통해 대기로부터 걸러진 탄소는 장기적이며 안정적이고 유익한 방식으로 토양에 저장됩니다. 따라서 초기에 CO2 중립적인 발전소는 CO2 억제, 즉 "역 발전소"가 됩니다.
컨택방법
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본부
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
오스트리아
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