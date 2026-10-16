Technoalpin Austria GmbH
개요
1990년부터 TechnoAlpin사는 스키리조트를 위한 인공눈제조설비를 턴키방식으로 공급해 오고 있습니다. 당사는 혁신적 솔루션을 통해 세계시장에 인공눈제조설비 부문의 대표적인 공급사로 자리매김해 왔습니다.
1990년부터 TechnoAlpin사는 스키리조트를 위한 인공눈제조설비를 턴키방식으로 공급해 오고 있습니다. 당사는 혁신적 솔루션을 통해 세계시장에 인공눈제조설비 부문의 대표적인 공급사로 자리매김해 왔습니다.
모든 제품은 고난도 작업을 통해 고객사의 요구에 들어맞는 맞춤형으로 제작됩니다. 최고품질의 눈을 가장 에너지효율적인 방식으로 생산해낸다는 뚜렷한 목표를 가지고 제품군 또한 지속적으로 확장 중에 있습니다.
TechnoAlpin사의 노하우에 전폭적인 신뢰를 보내오고 있는 고객사는 전세계 50여개 국의 2,200여 업체에 육박하고 있습니다. 37개 ...
컨택방법
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본부
Technoalpin Austria GmbH
Johanneskappellenweg 2
6111 Volders
오스트리아
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