TRM사(Tiroler Rohre GmbH)는 상수도 및 특수 토목 공사용 고급 연성 주철 파이프 및 말뚝 시스템을 개발, 제조, 판매하는 기업입니다.

이 제품들은 뛰어난 성능과 내구성을 자랑하며 견고한 특징을 지니고 있습니다. 특히 환경적, 경제적으로 특별한 장점을 지니고 있습니다. 연성 주철의 특성과 제품 적용 분야에 대한 전문 지식을 바탕으로, TRM사는 극한의 조건에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 제품을 생산하고 있습니다.

연성 파이프 시스템의 적용 분야는 다음과 같이 다양합니다:

• 식수 공급

• 하수 처리

• 터빈 배관

• 인공 눈 제조 설비

• 소방용수 배관

• 무굴착 시공 방식