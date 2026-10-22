Tiroler Rohre GmbH
개요
컨택방법
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본부
Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
오스트리아
6060 Hall in Tirol
오스트리아
회사소개
연성 파이프 시스템의 적용 분야는 다음과 같이 다양합니다:
회사정보
TRM사(Tiroler Rohre GmbH)는 상수도 및 특수 토목 공사용 고급 연성 주철 파이프 및 말뚝 시스템을 개발, 제조, 판매하는 기업입니다.
이 제품들은 뛰어난 성능과 내구성을 자랑하며 견고한 특징을 지니고 있습니다. 특히 환경적, 경제적으로 특별한 장점을 지니고 있습니다. 연성 주철의 특성과 제품 적용 분야에 대한 전문 지식을 바탕으로, TRM사는 극한의 조건에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 제품을 생산하고 있습니다.
연성 파이프 시스템의 적용 분야는 다음과 같이 다양합니다:
• 식수 공급
• 하수 처리
• 터빈 배관
• 인공 눈 제조 설비
• 소방용수 배관
• 무굴착 시공 방식
비즈니스 기회
• 상수도 및 하수도
목표:
비즈니스 기회
고급 연성 주철 수도관 및 파이프 시스템
알프스 중심부에 위치한 전통 기업인 Tiroler Rohre GmbH사는 신규 비즈니스 파트너를 모색 중이며, 다음 분야에서 사업 확장을 계획하고 있습니다:
• 상수도 및 하수도
• 무굴착 시공 방식
• 인공 눈 제조
• 소수력 발전소
• 소방 시스템
• 광업
목표:
- 신규 고객 확보
관련 문의는 다음으로 연락주시기 바랍니다:
Romana Waldenhofer