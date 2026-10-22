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TREIBACHER INDUSTRIE AG

개요
심벌 마크

Treibacher Industrie AG는 다양한 산업 응용 분야를 위한 화학 및 야금 1차 제품 제조 부문에서 세계적으로 성공한 기업입니다.

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본부

TREIBACHER INDUSTRIE AG
Auer-von-Welsbach-Straße 1
9330 Althofen
오스트리아
+4342625050
treibacher@treibacher.com
https://www.treibacher.com
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