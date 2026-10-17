TSC Food Products GmbH
개요
TSC(The Chilled Snack Company)사는 전세계적으로 성향지향 기업으로 활동하고 있습니다. 당사는 냉장 유제품스낵과 장기보관용 케이크스낵, 그리고 이들 전 제품의 개발과 생산, 마케팅에 특화되어 있는 업체입니다. 수많은 인증서가 입증하듯, 모든 제품은 엄격한 품질기준에 따라 생산되고 있습니다. 그밖에 TSC사는 일용소비재 및 유제품 산업부문과 협력하고 있을 뿐 아니라 전세계의 선도적인 리테일 및 유통 기업들과도 파트너십을 맺고 있습니다.
TSC(The Chilled Snack Company)사는 전세계적으로 성향지향 기업으로 활동하고 있습니다. 당사는 냉장 유제품스낵과 장기보관용 케이크스낵, 그리고 이들 전 제품의 개발과 생산, 마케팅에 특화되어 있는 업체입니다. 수많은 인증서가 입증하듯, 모든 제품은 엄격한 품질기준에 따라 생산되고 있습니다. 그밖에 TSC사는 일용소비재 및 유제품 산업부문과 협력하고 있을 뿐 아니라 전세계의 선도적인 리테일 및 유통 기업들과도 파트너십을 맺고 있습니다.
PB 상품 외에 TSC 유제품스낵인 밀리노(Milino), 댄싱 카우(Dancing Cow), Bakery ...
컨택방법
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본부
TSC Food Products GmbH
Bahnhofplatz 1
4600 Wels
오스트리아
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