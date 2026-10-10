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Wienerberger AG

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심벌 마크

Wienerberger 그룹은 건물 전체 외벽을 위한 스마트 건축 자재 솔루션과 혁신적인 인프라 솔루션을 제공하고 있는 선도적인 업체입니다.

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Wienerberger AG
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http://www.wienerberger.com
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