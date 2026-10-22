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Wild GmbH

개요
심벌 마크

WILD 그룹은 의료 기술 및 광학 기술을 위한 광전자공학 모듈 및 컴플리트디바이스를 개발 및 제조하고 있습니다.

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본부

Wild GmbH
Wildstraße 4
9100 Völkermarkt
오스트리아
+4342322527
+4342322527218
sales@wild.at
https://www.wild.at
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