Zell-Metall GmbH Engineering Plastics
개요
당사는 기계가공(machining) 용 반제 열가소성 플라스틱 부품을 주력 생산제품으로 하고 있습니다.
당사는 기계가공(machining) 용 반제 열가소성 플라스틱 부품을 주력 생산제품으로 하고 있습니다.
Zell-Metall Engineering Plastics사는 1955년부터 압출프로세스 반제품 ZELLAMID® Halbzeuge (Vollstäbe, Platten und Rohre aus PA, POM, PET, PEI, PEEK, PBT)와 캐스트나일론을 생산해 오고 있으며, 폴리아미드와 아세탈수지-반제품에 있어서 나노기술의 즉시 공급을 실시한 세계 최초의 업체입니다. Zell-Metall Engineering Plastics사는 연간 5만 6천톤의 ...
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본부
Zell-Metall GmbH Engineering Plastics
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5710 Kaprun
오스트리아
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