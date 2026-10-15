İlk görünmez işitme implantı Avusturya’dan geliyor

Avusturyalı tıbbi teknoloji şirketinin hikâyesi, 50 yılı aşkın bir süre önce Viyana Teknik Üniversitesi’nde başladı. O tarihten bu yana MED-EL, çığır açan yenilikler ortaya koydu ve bunları teknolojik açıdan geliştirmeye devam etti. Böylece işitme kaybı yaşayan birçok insanın hayatını ve yaşam deneyimini iyileştirdi. Şimdi ise tüm bileşenleri tamamen deri altında bulunan, dünyanın ilk ve tek görünmez koklear implantı tanıtıldı.

Hafif ve orta dereceli işitme kayıplarında klasik işitme cihazları kullanılır. Bu cihazlar sesi yükselterek seslerin daha yüksek duyulmasını sağlar. Ancak ileri dereceli işitme kayıplarında bu yeterli olmaz. Bu noktada koklear implantlar devreye girer. Bu implantlar, iç kulağın hasarlı bölümlerini devre dışı bırakarak işitme sinirini doğrudan uyarır: Ses, bir cihaz tarafından algılanır ve implanta iletilir. İmplant, kokleayı (işitme salyangozunu) elektrik sinyalleriyle uyarır. İşitme siniri bu sinyalleri beyne taşır. Beyinde sinyaller işlenir ve sesler olarak algılanır.

Avusturyalı aile şirketi MED-EL’in kurucuları Ingeborg ve Erwin Hochmair, 1975 yılında koklear implantların geliştirilmesine başladı. İlk implant 1977 yılında cerrahi olarak yerleştirildi ve günümüzde kullanılan modern implantların temelini oluşturdu. Dışarıdan tamamen görünmez bir implant geliştirme vizyonu, daha ilk dönemlerde bir hedef olarak belirlendi. Araştırmacılar, böyle bir seçeneğin yalnızca estetik açıdan daha çekici olmakla kalmayacağına, her şeyden önce olumlu psikolojik etkiler de yaratacağına inanıyordu. Ancak uzun süre uygun piller veya mikrofonlar mevcut değildi. Örneğin mikrofon deri altına yerleştirildiğinde sesin niteliği değişir. Bu durumla başa çıkabilecek bir mikrofon geliştirmek en büyük zorluktu.

Toplam 15 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından MED-EL, tamamen deri altında bulunan ilk koklear implantı gururla tanıttı. Dünya genelinde yaklaşık 40 hastaya şimdiden bu implant yerleştirildi. Kısa süre önce ise ilk kez bir araştırma çalışması dışında cerrahi olarak uygulandı. Etkilenen kişiler için bu yeni implant; özerklik, özgürlük ve yaşam sevincine doğru atılmış yeni bir adım anlamına geliyor. Çünkü ürün gece veya su altında da kullanılabiliyor ve pil şarj edilirken tüm işlevleriyle kullanıma hazır durumda bulunuyor.

MED-EL, bu yıl sorumlu iş yapma anlayışını ödüllendiren Avusturya ödülü TRIGOS’a da layık görüldü. Şirketin, gelişmekte olan ülkelerde ve yükselen ekonomilerde projeler hayata geçiren uluslararası faaliyetleri takdir edildi. Bu çalışmalar, işitme sağlığı sistemlerini güçlendirmeye yönelik bütüncül bir yaklaşımı temel alıyor. Odak noktası eğitim, erken teşhis ve kolay erişilebilir bilgi aktarımı. MED-EL’in sağırlığı bir iletişim engeli olmaktan çıkarmak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak yönündeki hedefi böylece uluslararası alanda da hayata geçiriliyor.