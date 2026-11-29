Normlar örneğin şunları düzenlerler:
- Ürün beklentileri
Kullanılabilirliği, uyumluluğu, güvenliği, sağlığı ve çevre korumayı sağlaması
- İşlemler ve süreçler
Örneğin yapılması gereken işlerin usulüne uygun olarak yapılmasının ya da görevlerin verilmesinin sağlanması
- Kontrol yöntemleri ve ölçüm işlemleri
Sınır değerlerinin veya beklentilerinin ispatlanabilmesi
- Kavramlar
Ortak bir terminoloji ile tarafların birbirleriyle, müşterileriyle, kontrol daireleriyle ve resmi kurumlarla olan iletişimlerinin kolaylaştırılması
- ürünlerin ve hizmetlerin karşılaştırılabilirliğini kolaylaştırırlar.
- gerçekçi planlama ve üretim süreçlerini olanaklı kılarlar.
- rutin işleri azaltırlar.
- ticari engelleri ulusal çapta, Avrupa çapında ve uluslararası çapta ortadan kaldırırlar.
- böylece pazara girmeyi kolaylaştırırlar.
Avrupa Normları
Avusturya'da bugün geçerli olan 20.000'den fazla norm Avrupa kökenlidir. Avrupa Normları (Avusturya'da ÖNORMLAR) tüm AB ve EFTA ülkelerinde aynıdır, böylelikle de Avrupa Ekonomi Bölgesi (EWR) içindeki pek çok teknik ticaret engelini ortadan kaldırmaktadırlar. Uluslararası komitelerin temsilcileri tarafından birlikte ve konsens içinde oluşturulurlar.
Avrupa'daki norm kuruluşları şunlardır:
- Avrupa Normlaştırma Komitesi (CEN)
- Elektroteknik Alanında Normlaşma İçin Avrupa Komitesi (CENELEC)
- Avrupa Telekomünikasyon Normlaştırma Enstitüsü (ETSI)
Yönergelerin ve bunlara ait normların bir listesini "New Approach" (İng.) sayfalarında bulabilirsiniz.
Uluslararası Normlar
Avrupa normlarının yanı sıra, uluslararası geçerliliğe sahip olan normlar (ISO) da bulunmaktadır. Avusturya'da kabul edilen uluslararası normlara "ÖNORM ISO" adı verilmektedir. Pek çok uluslararası norm aynı zamanda Avrupa normu, dolayısıyla da ulusal normlardır (Avusturya'da: "ÖNORM EN ISO").
Uluslararası norm kuruluşları şunlardır:
- Uluslararası Standartlar Kurulu (ISO)
- Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)
- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)
Ulusal Normlar
Avrupa (ve uluslararası) normlarının Avusturya normları içindeki payı yaklaşık %80 kadardır. Ancak bir dizi ulusal norm da bulunmaktadır. Ulusal ÖNORMLAR bilhassa uluslarüstü normlara o güne dek ihtiyaç duyulmamış olan alanlarda geliştirilmektedirler.
AB Ülkelerinde İthalat
Eşyanın serbest dolaşımı, Avrupa iç pazarının temel özgürlüklerinden biri olarak görülmektedir. Bunun anlamı şudur: İlgili AB Yönergeleri'nin ve normlarının gereklerini yerine getirdiği için Avusturya'da pazara girme izni almış olan eşyalar, diğer AB ülkelerinde de pazarda serbest dolaşıma girebilirler.
Şayet sizin eşyanız için Avrupa normları yoksa ya da hedef ülkede ulusal normların kullanılması bir zorunluluk ise lütfen aşağıdaki bağlantıdaki adrese başvurunuz:Avusturya Normlaştırma Enstitüsü Satış & Servis Bölümü.
AB Dışındaki Ülkelerde İthalat
Ulusal (Avusturya) ve uluslararası normlar, Avusturya malları için çok yüksek bir güvenlik ve kalite seviyesi belirlemektedirler. Buna rağmen pazara sorunsuz olarak girebilmelerini sağlamak için ürünlerin hedef ülkedeki hukuksal ve normatif kurallarına uyumlulaştırmakta fayda vardır.
İthalat ülkesinde geçerli olan normlara ve mevzuat hükümlerine dair bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki bağlantıdaki adrese başvurunuz: Avusturya Normlaştırma Enstitüsü Satış & Servis Bölümü:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Viyana
Avusturya
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
ANE Satış & Servis Bölümü -katılım payı- karşılığında size ihtiyaç duyduğunuz tüm normları verecektir. Arzunuz doğrultusunda bölüm çalışanları hedef ülkede geçerli olan normlar hakkında da araştırma yapacak ve size orijinal belgeler temin edeceklerdir.
Normları Nereden Edinebilirsiniz?
Normları günün her saatinde Avusturya Normlaştırma Enstitüsü'nün web mağazasında çevirimiçi olarak bir ücret ödemeden sorgulayabilirsiniz: www.on-norm.at/shopArama alanına aranacak kavramı, belge numarasını, belge başlığını ya bir kısmını yazınız. .
Burada yaklaşık 200.000 belge hizmetinize sunulmuştur ve bir katılım payı karşılığında tam metin olarak indirilebilmeleri mümkündür. Bunların bir kısmı:
- Bilumum ÖNORM'lar ve ON kuralları (ONR)
- Bütün Avrupa Normları, Almanca ya da İngilizce olarak (EN)
- Bütün uluslararası normlar (ISO, IEC)
- Ayrıca bir dizi yabancı norm (örneğin DIN – aynı şekilde Almanca ya da İngilizce olarak)
Daha fazla bilgiyi http://www.on-norm.at/publish/export_recherche.html sitesinden edinebilir veya aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz: :
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Viyana
Avusturya
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Avusturya Normlaştırma Enstitüsü Sertifikalandırma Seçenekleri ürünlerin normlara uygunluğunu, örneğin "ÖNORM ... denetlenmiştir" sistemiyle sertifikalandırmaktadır“. ANE'nin diğer uygunluk işaretleri şunlardır: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Konuyla ilgili ayrıntılarıwww.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html adresinde bulabilirsiniz.
Bunun ötesinde ANE AB Uygunluk Sertifikaları ve CE İşareti önkoşulu olarak işletme içi ürün kontrolü sertifikası düzenlemeye yetkili bir kurum olarak da tanınmaktadır. Bu konuyla ilgileniyorsanız, lütfen aşağıdaki adrese başvurunuz:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Viyana
Avusturya
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html