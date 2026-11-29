Avrupa Normları

Normlar Avusturya'da ÖNORM tanımına sahiptirler. Avusturya Normlaştırma Enstitüsü (ON) tarafından yayınlanırlar. ON ekonomi, yönetim, bilim ve kullanıcı örgütleri temsilcileri tarafından kendilerine ulaştırılan talepler doğrultusunda norm belirleme işini -1971 Norm Kanunu'nu yasal dayanak alarak- organize ve koordine eder.

Avusturya'da bugün geçerli olan 20.000'den fazla norm Avrupa kökenlidir. Avrupa Normları (Avusturya'da ÖNORMLAR) tüm AB ve EFTA ülkelerinde aynıdır, böylelikle de Avrupa Ekonomi Bölgesi (EWR) içindeki pek çok teknik ticaret engelini ortadan kaldırmaktadırlar. Uluslararası komitelerin temsilcileri tarafından birlikte ve konsens içinde oluşturulurlar.



Avrupa'daki norm kuruluşları şunlardır:

Avrupa Normlaştırma Komitesi (CEN)

Elektroteknik Alanında Normlaşma İçin Avrupa Komitesi (CENELEC)

Avrupa Telekomünikasyon Normlaştırma Enstitüsü (ETSI)

Uluslararası Normlar

Avrupa Normları pek çok durumda Avrupa mevzuatının (AB Yönergeleri) temel beklentilerini uygulamada karşılayabilmek için temel teşkil ederler. Eşyaların Avrupa pazarına sokulabilmesi için gereken önkoşulları oluştururlar.Yönergelerin ve bunlara ait normların bir listesini "New Approach" (İng.) sayfalarında bulabilirsiniz.

Avrupa normlarının yanı sıra, uluslararası geçerliliğe sahip olan normlar (ISO) da bulunmaktadır. Avusturya'da kabul edilen uluslararası normlara "ÖNORM ISO" adı verilmektedir. Pek çok uluslararası norm aynı zamanda Avrupa normu, dolayısıyla da ulusal normlardır (Avusturya'da: "ÖNORM EN ISO").



Uluslararası norm kuruluşları şunlardır:

Uluslararası Standartlar Kurulu (ISO)

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)

Ulusal Normlar

Avrupa (ve uluslararası) normlarının Avusturya normları içindeki payı yaklaşık %80 kadardır. Ancak bir dizi ulusal norm da bulunmaktadır. Ulusal ÖNORMLAR bilhassa uluslarüstü normlara o güne dek ihtiyaç duyulmamış olan alanlarda geliştirilmektedirler.