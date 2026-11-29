Avusturyalı ticaret firmalarının uzun yıllardan buyana biriken tecrübeleri neticesinde dünya pazarları hakkında ciddi bir Know-How bilgisine sahiptirler. Bu sebepten dolayı ithalat ve ihracat ticaretlerinin gerçekleştirilmesinde çok yardımcı olabilirler. Transit ticaret, bunun anlamı iki pazarın Avusturyalı bir kuruluş tarafından buluşturulması, gittikçe büyük bir önem kazanmaktadır.

Özellikle orta ve doğu Avrupa pazarları üzerindeki ayrıntılı bilgisi Avusturyalı ticaret kuruluşlarını öne çıkartmaktadır. Elbette dış ticaret firmaları dünyanın tüm pazarlarında temsil edilmektedir. Malın ve buna ait olan Know-How bilgisinin arzu edilen noktaya birlikte nakledilmesi ve teslim edilmesi konusundaki yüksek esneklik, Avusturyalı ticaret kuruluşlarını güvenilir ve arzu edilen iş ortağı yapmaktadır.