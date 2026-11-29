Avusturyalı ticaret firmalarının uzun yıllardan buyana biriken tecrübeleri neticesinde dünya pazarları hakkında ciddi bir Know-How bilgisine sahiptirler. Bu sebepten dolayı ithalat ve ihracat ticaretlerinin gerçekleştirilmesinde çok yardımcı olabilirler. Transit ticaret, bunun anlamı iki pazarın Avusturyalı bir kuruluş tarafından buluşturulması, gittikçe büyük bir önem kazanmaktadır.
Özellikle orta ve doğu Avrupa pazarları üzerindeki ayrıntılı bilgisi Avusturyalı ticaret kuruluşlarını öne çıkartmaktadır. Elbette dış ticaret firmaları dünyanın tüm pazarlarında temsil edilmektedir. Malın ve buna ait olan Know-How bilgisinin arzu edilen noktaya birlikte nakledilmesi ve teslim edilmesi konusundaki yüksek esneklik, Avusturyalı ticaret kuruluşlarını güvenilir ve arzu edilen iş ortağı yapmaktadır.
Özellikle Avusturya dış ticareti gerçek bir başarı öyküsüdür. 2006 yılında hem ithalatta hem de ihracatta 100 milyar Avro direnç noktaları kırılmıştır. Her 3 işyerinden biri doğrudan veya dolaylı olarak dış ticarete bağımlıdır. Dış Ticaret Federal Encümeni, dış ticaret firmalarının toplam ithalattaki paylarını %30 olarak tahmin etmekte. Ticaret firmalarının ihracattaki payları keza %30 seviyesindedir. Dış Ticaret Federal Encümeni, önümüzdeki yıllar için de artışlar hesaplamakta ki, bunda transit ticaretin ciddi oranlarda katkısı olmaktadır.
Dış Ticaret Federal Encümeni’nin tahminlerine göre transit ticaretin Avusturya’ya olan katma değeri 2 – 3 milyar Avro seviyesindedir. Son yıllarda Avusturya’nın ihracat alanındaki başarılarının temel yapı taşını Avusturyalı dış ticaret firmalarının Know-How bilgisi oluşturmaktadır.
Teklifimiz – Kazancınız
Yeni ve belkide zor bir yolda tecrübeli bir ortak ile daha iyi adım alınır. İhracat pazarlarının işlenmesinde Avusturyalı bir dış ticaret kuruluşu ile ortaklık ve işbirliği, birçok durumda pazarı kendinizin işlemenize ekonomik amaca uygun tek alternatiftir.
Avusturyalı bir dış ticaret şirketi ile ortak çalışma, ulusal ve uluslararası üreticilere birçok fayda sağlamaktadır:
- pazar geliştirilmesinde ve pazarın işlenmesinde risk minimizasyonu
- uzun yıllar neticesinde meydana gelen ticaret Know-How bilgisinin uygun maliyetler ile kullanımı
- pazarlar arasındaki mesafenin ve zaman farkının aşılması
- finansman stratejisi ve lojistik alanlarındaki bilgi ve bunların kullanımı
Ticaretteki Avrupalı uzmanınızı buradan bulabilirsiniz: www.foreign-trade.at.
Bu web sayfasında sizlere sunulanlar:
- verimli bir ihracat ve ithalat için bir ortak
- eşi olamayan European Experts in Trade veri bankasının hizmeti
- iş ortağı arama
- ürün arama
- ülke arama
- AB bünyesine, orta ve doğu Avrupa, Asya, Avustralya veya denizaşırı ülkelere ürünlerin en uygun yollardan satışı veya güvenilir bir ortakla uygun maliyetler ile ithali
- dış ticaret hakkında geniş kapsamlı bilgiler
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Österreich
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