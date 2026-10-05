İş kılavuzu

Mükemmel bir otoyol, hızlı yol ve karayolu ağı Avusturya'yı bütün komşu ülkelere bağlamaktadır. Bütün ana bağlantılar ve sınır geçitleri (otoyol ve karayolu sınır geçitleri) gece ve gündüz açıktır.

Avusturya'da geçerli olan trafik kural ve işaretleri, diğer Avrupa ülkelerindeki trafik kural ve işaretleriyle uyum içindedir. Avusturya'da bütün otoyol ve hızlı yollarda Otoyol Geçiş Ücreti söz konusudur.

Otomobiller İçin Hükümler

Kamyonun sınırı geçmesi esnasında gümrük belgelerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Yabancı bir ehliyet sahibi, Avusturya'da bir yıl boyunca kamyon kullanma hakkına sahip olur. Bütün Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) ve Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde düzenlenmiş olan ehliyetler Avusturya'da kabul edilir. Diğer ülkelerden gelen yolcular, kendi ülkeleriyle Avusturya arasında bir ehliyet anlaşması yoksa uluslararası ehliyet almak zorundadırlar. Diğer durumda ulusal ehliyetin Almanca çevirisi yeterlidir. Bu konuda geniş bilgiyi Avusturya Otomobil, Motosiklet ve Turing Kulübü (ÖAMTC) ve Avusturya Otomobil, Motosiklet ve Bisiklet Sürücüleri Birliği (ARBÖ) ofislerinden edinebilirsiniz.

Yabancı taşıtlar arka tarafta ülkelerinin ulusal tanınma işaretlerini bulundurmak zorundadırlar.

Benzin deposunda bulunan yakıt haricinde ülkeye giriş yaparken 10 litrelik bir yedek yakıt bidonunu gümrüksüz olarak beraberinizde getirebilirsiniz. Avrupa Birliği dışında ikâmet eden yolcular, 6 aylık bir süre için arabalarını AB bölgesinde özel amaçları için vergisiz ve formalitesiz olarak bulundurabilirler. Otomobil bu süre sonunda bir değişikliğe uğramış olmaksızın tekrar ülke dışına çıkartılmalıdır.

Hız Sınırları

Hız sınırları (trafik işaretleriyle başkası belirtilmemişse):



Otomobiller ve bisikletler için:

Karayollarında: 100 km/s

Otoyollarda: 130 km/s

Meskun mahalde: meskun mahal levhaları arasında: 50 km/s

3.500 kg'ye kadar karavanlar:

Meskun mahalde 50 km/s

Meskun mahalde 50 km/s Karayollarında 100 km/s

Karayollarında 100 km/s Otoyollarda 130 km/s





Hafif romörklü (750 kg'a kadar) otomobiller, çekici dahil azami 3,5 t toplam ağırlık:

Meskun mahalde 50 km/s

Meskun mahalde 50 km/s Otoyollarda ve karayollarında: 100 km/s





Ağırlığı 750 kg'dan fazla römorku bulunan otomobiller (çekiciler ve römorklarla birlikte toplam ağırlık azami 3,5 t olmalıdır):

Meskun mahal 50 km/s

Karayolları: 80 km/s

Karayolları: 80 km/s Otoyollar: 100 km/s





Otobüsler:

Meskun mahalde 50 km/s

Meskun mahalde 50 km/s Karayollarında 80 km/s

Karayollarında 80 km/s Otoyollarda 100 km/s (ancak belirli otoyollarda saat 22.00 ila 5.00 arasında sadece 90 km/s).



Zorunlu Acil Durum Koridoru

1 Ocak 2012 yılından beri Avusturya otoyol ve ekspres yollarında trafik tıkanıklığı oluşması durumunda tüm sürücülerin acil durum araçları için bir koridor (acil durum koridoru) oluşturma yükümlülüğü bulunmaktadır. Acil durum koridoru, müdahale ekiplerine kaza mahalline daha hızlı ulaşma imkanı sağlamaktadır. Acil durum koridoru için daha ayrıntılı bilgi www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/ adreslerinden edinilebilir.

Uyarı Yeleği Zorunluluğu

Meskun mahal dışında kalan Avusturya yollarında uyarı yeleği zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun anlamı, otomobil sürücüsünün yanında daima reflektörlü bir uyarı yeleği bulundurmak ve bir kaza ya da arıza durumunda yola ayak bastığı anda üzerine geçirmek zorunda olduğudur. Dolayısıyla burada bir çifte yükümlülük söz konusudur ve bunu ihlal eden kişi iki defa cezalandırılabilir. Trafik kontrolleri esnasında uyarı yeleğinin gösterilmesi istenebilir.



Arabada Çocuklar

14 yaşın altında ve 150 cm.'nin altında çocuklar, ancak kendilerine uygun çocuk koltuklarında seyahat edebilirler. Otomobillerde ve minibüslerde, yaş ve büyüklüğe göre gerekli güvenlik önlemleri alınmış ise bir koltuğa 1 ilave çocuk oturtulabilir.



Direksiyon Başında Alkol

Avusturya'da kandaki alkol miktarı sınırı 0,5 promildir. Bu sınırın aşılması durumunda para cezası uygulanır ve belirli şartlar altında ehliyete el bile konulabilir.



Emniyet Kemeri Zorunluluğu

Avusturya'da emniyet kemeri takma zorunluluğu vardır.



Arabada Telefon Etmek

Sürüş esnasında sadece uzaktan konuşma ünitesi olan araç kitleriyle telefon görüşmesi yapılmasına izin verilmektedir. Uzaktan konuşma ünitesi olan araç kiti tüm unsurların tek elle yönetilebileceği ve hiçbir şekilde sürücünün dikkatini dağıtmayacak şekilde monte edilmiş olmalıdır.



Motosiklet Sürücüleri İçin Kurallar

Tek şeritli taşıtlarda kask takılması Avusturya'da zorunluluktur. Motosiklet sürücülerinin, gündüz sürüşlerinde de gece görüş farlarını yakma yükümlülüğü bulunmakta. Otoyol geçiş ücreti etiketi edinme zorunluluğu bulunmakta.



Yakıt

Avusturya'da bütün akaryakıt istasyonlarında 91 oktanlı kurşunsuz normal benzin, Euro-Super (95 oktanlı kurşunsuz benzin) ve Super Plus (98 oktanlı kurşunsuz benzin) satılmaktadır. Kurşunlu benzinin satışı Avusturya'da yasaktır, ancak katalizatörsüz taşıtlar için akaryakıt istasyonlarında bir katkı maddesi satılmaktadır.



Trafik Kazası, Arıza

Yaralanmalı trafik kazalarında hiç vakit geçirilmeksizin polise haber verilmesi zorunluluğu vardır, hasarlı trafik kazalarında ise bu zorunluluk sadece tarafların kimliklerini ortaya koyamamaları durumunda geçerlidir. ÖAMTC ve ARBÖ her saat başı tüm sürücüler tarafından çağırılabilen bir arıza servisini hizmete sunmaktadırlar (üye olmayanlar için ücret karşılığında).



Acil Arama Numaraları (Alan Kodu Olmadan): Euro-Acil Arama 112 İtfaiye 122 Polis 133 Kurtarma/Hekim 144 Telsizli Hekim Hizmeti 141 Dağ Kurtarma 140 ÖAMTC Arıza Servisi 120 ARBÖ Arıza Servisi 123





Trafik Haberleri

Bütün Avusturya'dan ve sınır komşusu ülkelerin ana bağlantılarından trafik haberleri, Radyo Ö3 tarafından her yarım saatte bir verilmektedir. Güncel tehlike durumlarında - örn. bir sürücünün otoyola ters girmesi– radyo yayınına derhal son verilir ve Avusturya Radyo Televizyon Kurumu'nun tüm kanallarında uyarı duyurusu yapılır.

Trafik haberleri günün her saatinde 0800 600 601 numaralı telefondan (bütün Avusturya için ücretsiz) iletilebilir. Ücretli 0900 600 600 servis numarasından bütün güncel trafik haberleri telefonla öğrenilebilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi çevrimiçi olarak oe3.ORF.at adresinden edinebilirsiniz.

