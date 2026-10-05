İş kılavuzu

Avusturya'da geçerli olan trafik kural ve işaretleri, diğer Avrupa ülkelerindeki trafik kural ve işaretleriyle uyum içindedir. Avusturya'da bütün otoyol ve hızlı yollarda Otoyol Geçiş Ücreti söz konusudur.
Otomobiller İçin Hükümler
Kamyonun sınırı geçmesi esnasında gümrük belgelerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Yabancı bir ehliyet sahibi, Avusturya'da bir yıl boyunca kamyon kullanma hakkına sahip olur. Bütün Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) ve Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde düzenlenmiş olan ehliyetler Avusturya'da kabul edilir. Diğer ülkelerden gelen yolcular, kendi ülkeleriyle Avusturya arasında bir ehliyet anlaşması yoksa uluslararası ehliyet almak zorundadırlar. Diğer durumda ulusal ehliyetin Almanca çevirisi yeterlidir. Bu konuda geniş bilgiyi Avusturya Otomobil, Motosiklet ve Turing Kulübü (ÖAMTC) ve Avusturya Otomobil, Motosiklet ve Bisiklet Sürücüleri Birliği (ARBÖ) ofislerinden edinebilirsiniz.
Yabancı taşıtlar arka tarafta ülkelerinin ulusal tanınma işaretlerini bulundurmak zorundadırlar.
Benzin deposunda bulunan yakıt haricinde ülkeye giriş yaparken 10 litrelik bir yedek yakıt bidonunu gümrüksüz olarak beraberinizde getirebilirsiniz. Avrupa Birliği dışında ikâmet eden yolcular, 6 aylık bir süre için arabalarını AB bölgesinde özel amaçları için vergisiz ve formalitesiz olarak bulundurabilirler. Otomobil bu süre sonunda bir değişikliğe uğramış olmaksızın tekrar ülke dışına çıkartılmalıdır.
Hız Sınırları
Hız sınırları (trafik işaretleriyle başkası belirtilmemişse):
Otomobiller ve bisikletler için:
- Karayollarında: 100 km/s
- Otoyollarda: 130 km/s
- Meskun mahalde: meskun mahal levhaları arasında: 50 km/s
3.500 kg'ye kadar karavanlar:
- Meskun mahalde 50 km/s
- Karayollarında 100 km/s
- Otoyollarda 130 km/s
Hafif romörklü (750 kg'a kadar) otomobiller, çekici dahil azami 3,5 t toplam ağırlık:
- Meskun mahalde 50 km/s
- Otoyollarda ve karayollarında: 100 km/s
Ağırlığı 750 kg'dan fazla römorku bulunan otomobiller (çekiciler ve römorklarla birlikte toplam ağırlık azami 3,5 t olmalıdır):
- Meskun mahal 50 km/s
- Karayolları: 80 km/s
- Otoyollar: 100 km/s
Otobüsler:
- Meskun mahalde 50 km/s
- Karayollarında 80 km/s
- Otoyollarda 100 km/s (ancak belirli otoyollarda saat 22.00 ila 5.00 arasında sadece 90 km/s).
Zorunlu Acil Durum Koridoru
1 Ocak 2012 yılından beri Avusturya otoyol ve ekspres yollarında trafik tıkanıklığı oluşması durumunda tüm sürücülerin acil durum araçları için bir koridor (acil durum koridoru) oluşturma yükümlülüğü bulunmaktadır. Acil durum koridoru, müdahale ekiplerine kaza mahalline daha hızlı ulaşma imkanı sağlamaktadır. Acil durum koridoru için daha ayrıntılı bilgi www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/ adreslerinden edinilebilir.
Uyarı Yeleği Zorunluluğu
Meskun mahal dışında kalan Avusturya yollarında uyarı yeleği zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun anlamı, otomobil sürücüsünün yanında daima reflektörlü bir uyarı yeleği bulundurmak ve bir kaza ya da arıza durumunda yola ayak bastığı anda üzerine geçirmek zorunda olduğudur. Dolayısıyla burada bir çifte yükümlülük söz konusudur ve bunu ihlal eden kişi iki defa cezalandırılabilir. Trafik kontrolleri esnasında uyarı yeleğinin gösterilmesi istenebilir.
Arabada Çocuklar
14 yaşın altında ve 150 cm.'nin altında çocuklar, ancak kendilerine uygun çocuk koltuklarında seyahat edebilirler. Otomobillerde ve minibüslerde, yaş ve büyüklüğe göre gerekli güvenlik önlemleri alınmış ise bir koltuğa 1 ilave çocuk oturtulabilir.
Direksiyon Başında Alkol
Avusturya'da kandaki alkol miktarı sınırı 0,5 promildir. Bu sınırın aşılması durumunda para cezası uygulanır ve belirli şartlar altında ehliyete el bile konulabilir.
Emniyet Kemeri Zorunluluğu
Avusturya'da emniyet kemeri takma zorunluluğu vardır.
Arabada Telefon Etmek
Sürüş esnasında sadece uzaktan konuşma ünitesi olan araç kitleriyle telefon görüşmesi yapılmasına izin verilmektedir. Uzaktan konuşma ünitesi olan araç kiti tüm unsurların tek elle yönetilebileceği ve hiçbir şekilde sürücünün dikkatini dağıtmayacak şekilde monte edilmiş olmalıdır.
Motosiklet Sürücüleri İçin Kurallar
Tek şeritli taşıtlarda kask takılması Avusturya'da zorunluluktur. Motosiklet sürücülerinin, gündüz sürüşlerinde de gece görüş farlarını yakma yükümlülüğü bulunmakta. Otoyol geçiş ücreti etiketi edinme zorunluluğu bulunmakta.
Yakıt
Avusturya'da bütün akaryakıt istasyonlarında 91 oktanlı kurşunsuz normal benzin, Euro-Super (95 oktanlı kurşunsuz benzin) ve Super Plus (98 oktanlı kurşunsuz benzin) satılmaktadır. Kurşunlu benzinin satışı Avusturya'da yasaktır, ancak katalizatörsüz taşıtlar için akaryakıt istasyonlarında bir katkı maddesi satılmaktadır.
Trafik Kazası, Arıza
Yaralanmalı trafik kazalarında hiç vakit geçirilmeksizin polise haber verilmesi zorunluluğu vardır, hasarlı trafik kazalarında ise bu zorunluluk sadece tarafların kimliklerini ortaya koyamamaları durumunda geçerlidir. ÖAMTC ve ARBÖ her saat başı tüm sürücüler tarafından çağırılabilen bir arıza servisini hizmete sunmaktadırlar (üye olmayanlar için ücret karşılığında).
|Acil Arama Numaraları (Alan Kodu Olmadan):
|Euro-Acil Arama
|112
|İtfaiye
|122
|Polis
|133
|Kurtarma/Hekim
|144
|Telsizli Hekim Hizmeti
|141
|Dağ Kurtarma
|140
|ÖAMTC Arıza Servisi
|120
|ARBÖ Arıza Servisi
|123
Trafik Haberleri
Bütün Avusturya'dan ve sınır komşusu ülkelerin ana bağlantılarından trafik haberleri, Radyo Ö3 tarafından her yarım saatte bir verilmektedir. Güncel tehlike durumlarında - örn. bir sürücünün otoyola ters girmesi– radyo yayınına derhal son verilir ve Avusturya Radyo Televizyon Kurumu'nun tüm kanallarında uyarı duyurusu yapılır.
Trafik haberleri günün her saatinde 0800 600 601 numaralı telefondan (bütün Avusturya için ücretsiz) iletilebilir. Ücretli 0900 600 600 servis numarasından bütün güncel trafik haberleri telefonla öğrenilebilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi çevrimiçi olarak oe3.ORF.at adresinden edinebilirsiniz.
Austrian Airlines Avusturya’nın en büyük hava yolları işletmesidir ve dünya çapında yaklaşık 130 noktadan oluşan bir ulaşım ağını işletmekte. Merkez ve Doğu Avrupa’da bu ağ daha da yoğundur. Austrian Airlines Lufthansa Grubu’nun ve Star Alliance’n birer üyesidir.
UÇUŞ BAĞLANTILARI HİZMETİ
Siz de Uçuş Bağlantınız hakkında bilgi edinin.
Ülke Dışından Geliş/Uluslararası Havalimanları
Aşağıdaki havalimanlarının uluslararası bağlantıları mevcut:
Bu havalimanları arasında her gün yurt içi uçuşlar da yapılmaktadır.
Merkezi Uçuş Danışma: +43 1 7007 22233
Viyana Havalimanı Shuttle Hizmeti
"City Airport Train CAT" sadece 16 dakikalık bir yolculuk süresiyle Viyana havalimanını şehir merkezine bağlamaktadır (Wien Mitte Tren İstasyonu): Hareket Planları
Vienna Airport Bus 'ın hareket planlarını ve tarifelerini ve ayrıca tramvay, taksi, kiralık araba ve "Shuttle" hizmetlerine dair bağlantı bilgilerini Viyana Havalimanı'nın Web-Sitesinden öğrenebilirsiniz.
Avusturya Federal Demiryolları - ÖBB ve WESTbahn Avusturya’yı trenle seyahat etmek için cazip bilet opsiyonları sunmakta.
Otoyolun ağır yol şartlarından sakınmak için trene arabanızı veya motosikletinizi de alabileceğinizi biliyor muydunuz?
Tauern araçlı treni (Autoschleuse Tauernbahn)
ÖBB’nin Tauern araçlı treni arabanızı veya motosikletinizi Tauern tünelinden taşımakta (Böckstein – Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Taşıma ve güvenlik kuralları da dahil olmak üzere daha fazla bilgiyi “Tauern araçlıtren” (PDF, 0.7MB) broşüründen alabilirsiniz.
Bilgi
Daha geniş hareket planı bilgileri ve olası bir rezervasyon için Avusturya Federal Demiryolları - ÖBB adresine, ÖBB santralinin +43 5 1717 numaralı telefonuna, tren garında, seyahat acentesinde veya otomobil kulübündeki satış gişesine başvurabilirsiniz
Avusturya'yı keşfetmek gibi bir düşünceniz varsa, çok sayıda ulaşım araçları arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Rahat ve dinlendirici seyahat olanakları için burada daha geniş bilgi alabilirsiniz.
Gemi
Tuna üzerinde çok sayıda işletmeci farklı menziller üzerinde hizmet vermektedir. Bunun dışında Avusturya göllerinde tarifeli gemilerin yanı sıra, gezi tekneleri de çalışmaktadır.
Bu konuda bilgi aşağıdaki adreslerden alınabilir:
Otobüs
Österreichische Postbus AG, Avusturya genelinde 21.200 otobüs durağına 800 güzergahta hizmet veriyor. Turizm açısından önem taşıyan her yere otobüsle ulaşmak mümkündür.
Avusturya’da otobüslü toplu taşıma ağları hakkında bilgi
Taksi
Büyük şehirlerdeki taksiler resmi makamlar tarafından ayarlanmış ve mühürlenmiş taksimetrelere sahiptirler. Ücret hem gidilen kilometreye, hem de zamana göre belirlenmektedir. Viyana’daki taksiler hakkında bilgi
Viyana'dan havalimanına yapılacak yolculuklarda (lütfen bir havalimanı taksisi çağırınız) taksiler 18 Euro tutarında bir "geri dönüş" bedelini ücrete ayrıca ilave edeceklerdir.
Havalimanı taksileri , sadece havalimanından hareket etmeleri öngörülmüş olan ve Schwechat Havalimanı'nda müşteri bekleyen taksilerdir. Önceden rezervasyon yaptırılması gerekir ve (bagaj dahil) sabit bir ücret ödenir. Yolcuyu almak veya havalimanına geri dönmek için alınan mesafe ücrete tabi değildir.
Teleferikler
Avusturya'da yaklaşık 3.000 Teleferik, Telesiyej ve Teleski faaliyet göstermektedir. Bunların büyük kısmı 3.000 m. yukarıya çıkmaktadır.