pRIMEIRO Fórum Empresarial MERCOSUL-União Europeia acontece em Punta del Este em dezembro de 2026

Em um momento histórico para as relações entre a Europa e a América do Sul, será realizado o Primeiro Fórum Empresarial MERCOSUL-União Europeia (First MERCOSUR - European Union Business Forum), sob o tema "Do Acordo aos Negócios, Comércio e Investimentos". O encontro acontecerá em 2 de dezembro de 2026, em Punta del Este, Uruguai, reunindo líderes empresariais, representantes governamentais, investidores e instituições de ambas as regiões.

O fórum será realizado após a entrada em vigor provisória do Acordo de Associação União Europeia-MERCOSUL, que abre novas perspectivas para o comércio, os investimentos e a cooperação econômica entre os dois blocos. O objetivo é fortalecer o diálogo, ampliar parcerias e promover oportunidades concretas de negócios no contexto da estratégia europeia Global Gateway.

A programação incluirá painéis temáticos sobre setores estratégicos para a integração econômica entre Europa e MERCOSUL, entre eles:

Agroindústria

Transformação digital

Energia sustentável, incluindo hidrogênio renovável e matérias-primas críticas

Transporte e logística

Além dos debates, o evento oferecerá sessões de matchmaking empresarial, reuniões de negócios e oportunidades de networking com representantes de empresas, governos e instituições financeiras que desempenham papel central no futuro das relações entre a União Europeia e o MERCOSUL.

O fórum antecederá dois importantes encontros de alto nível que acontecerão no Uruguai:

A primeira reunião do Conselho União Europeia-MERCOSUL , no âmbito do Acordo Comercial Interino, em Montevidéu, no dia 3 de dezembro de 2026;

, no âmbito do Acordo Comercial Interino, em Montevidéu, no dia 3 de dezembro de 2026; A 69ª Cúpula dos Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, realizada sob a Presidência Pro Tempore do Uruguai, em Montevidéu, no dia 4 de dezembro de 2026



A iniciativa é coorganizada pelo Governo do Uruguai, na qualidade de Presidência Pro Tempore do MERCOSUL, e pela União Europeia, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, do Banco Europeu de Investimento (BEI) e da agência de promoção de investimentos e exportações Uruguay XXI.

Empresas europeias ativas no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, especialmente nos setores contemplados pela programação, são incentivadas a reservar a data e acompanhar as próximas informações sobre inscrições e participação.

Mais detalhes sobre o programa, o processo de registro e os convites oficiais serão divulgados em breve.