Missão Austríaca de Turismo amplia oportunidades de negócios no Brasil  

São Paulo e Rio de Janeiro receberam, entre os dias 8 e 11 de setembro, uma missão empresarial austríaca do setor de turismo organizada por Carla Genovez, especialista em turismo da ADVANTAGE AUSTRIA Brasil em cooperação com a Austria Tourism (Österreich Werbung). A iniciativa reuniu empresas austríacas interessadas em expandir sua presença no mercado brasileiro por meio de uma intensa agenda de reuniões, networking e intercâmbio com os principais players do turismo nacional.

A missão foi estruturada em duas frentes complementares. O primeiro grupo, formado por parceiros do segmento de turismo de inverno, concentrou suas atividades na EXPOSKI, principal feira brasileira dedicada ao turismo de neve e montanha. Durante dois dias de evento em São Paulo, as empresas austríacas realizaram reuniões B2B com operadores, agentes de viagens e compradores especializados no estande da Áustria, apresentando destinos alpinos, infraestrutura turística e experiências voltadas ao mercado brasileiro.

Paralelamente, o segundo grupo, focado na promoção do turismo cultural, urbano e premium, participou de uma agenda exclusiva de visitas comerciais a alguns dos principais operadores do país. A programação incluiu encontros com representantes das agências Prime Tour, CVC, Queensberry, Teresa Perez e TTW Group, proporcionando discussões aprofundadas sobre tendências de mercado, comportamento do viajante brasileiro e oportunidades para os destinos austríacos.

Um dos destaques da missão foi a oportunidade de contato direto com os principais tomadores de decisão do setor turístico brasileiro. Além das reuniões individuais, os participantes tiveram acesso a um jantar de inteligência de mercado com jornalistas, influenciadores e especialistas da indústria de viagens, promovendo uma valiosa troca de informações sobre tendências e perspectivas para os próximos anos.

Os dois grupos voltaram a se reunir em São Paulo durante uma recepção de networking que contou com a presença de operadores turísticos, representantes da mídia e profissionais do trade. O evento permitiu que empresas austríacas apresentassem seus produtos e diferenciais diretamente a potenciais parceiros comerciais, fortalecendo relacionamentos e abrindo caminho para futuras cooperações.



A segunda etapa da missão aconteceu no Rio de Janeiro. A programação incluiu um almoço setorial com Marcelo Siciliano, presidente da ABAV-RJ – Associação Brasileira de Agências de Viagens, proporcionando aos participantes uma visão abrangente sobre o cenário atual do turismo brasileiro e as perspectivas de desenvolvimento do setor.

Durante a passagem pela capital fluminense, a delegação também realizou visitas comerciais à Hanseatic e à Goya Travel, além de participar de uma recepção exclusiva com clientes estratégicos e parceiros do mercado carioca. Os encontros reforçaram o interesse mútuo em ampliar o fluxo turístico entre Brasil e Áustria e em desenvolver novos produtos voltados ao público brasileiro.

Ao longo de cinco dias, a missão proporcionou dezenas de contatos comerciais qualificados, aproximando empresas austríacas de operadores, agentes de viagens, imprensa especializada e líderes do setor turístico brasileiro. A iniciativa reafirma o compromisso da ADVANTAGE AUSTRIA em promover conexões internacionais de negócios e fortalecer a presença da Áustria como destino turístico de excelência junto ao mercado brasileiro.

Confira as regiões e atrações austríacas que participaram da missão:





A ADVANTAGE AUSTRIA Brasil agradece a todos os parceiros, operadores, entidades e profissionais que contribuíram para o sucesso da missão e espera dar continuidade às oportunidades e projetos iniciados durante esta intensa semana de trabalho entre Brasil e Áustria.

