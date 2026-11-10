奥地利通过对上海和北京的高层访问进一步深化对华经贸合作 

此次访问正值一个具有特殊象征意义的时刻。2026年，奥地利与中华人民共和国迎来建交55周年，同时也是奥地利在北京设立官方商务代表机构60周年。60年来，奥中两国在相互信任、技术优势以及致力于长期合作的共同愿景基础上，建立了紧密的经贸关系。



上海：创新、科研与未来技术

上海行程重点聚焦创新与科研合作。其中一项重要活动是在同济大学举办的论坛。同济大学是中国领先的高等院校之一，也是奥地利高校和科研机构的长期合作伙伴。

活动同时纪念奥地利工程师 Hans List 在同济大学开展学术活动100周年。Hans List 后来创立了 AVL，这也是奥地利国际化最为成功的科技企业之一。这一百年纪念也体现了奥中两国在工程、教育和应用研究领域源远流长的合作关系。

代表团还参访了中国领先的科技企业智元机器人 Agibot 和 傅利叶智能 Fourier。两家企业展示了智能机器人及人工智能技术在医疗、康复、制造业和工业自动化等领域日益广泛的应用。此次交流也凸显了奥中企业在智能制造、数字化和工业4.0解决方案等领域不断扩大的合作潜力。

北京：企业对话与经贸合作

北京行程的一大亮点是首届中奥企业家委员会会议。

会议由奥地利联邦经济商会副主席 Wolfgang Hesoun 和中国银行董事长葛海蛟共同主持，两国领先企业的高级代表出席会议，为奥中工商界及政府代表之间开展直接对话搭建了重要平台。

参会企业分别向中国商务部部长王文涛和奥地利联邦经济部长 Wolfgang Hattmannsdorfer 提出建议，内容涵盖进一步加强双边经贸合作、促进贸易与投资便利化，以及拓展未来产业领域合作等。

中奥企业家委员会的成立，是建立常态化和机制化沟通渠道的重要一步，使企业能够就合作机遇、面临的挑战及相关建议直接与两国政策制定者进行交流。

企业参访展现中国创新实力

代表团还参访了中国领先企业 小米 和 软通动力 iSoftStone。

在小米，代表团深入了解了中国在电动出行、智能制造和消费科技领域的快速发展，并了解企业如何将硬件创新、软件开发和生态系统整合相结合，打造具有全球竞争力的产品。

在软通动力，双方重点围绕数字化转型、人工智能、云技术和智能产业应用等议题展开交流。此次参访使代表团进一步了解中国充满活力的数字经济，并展现了奥地利科技企业和工业企业在相关领域的潜在合作机会。

高层政治会晤释放积极信号

此次访问期间，奥中两国领导人举行了一系列高层会晤，体现了双边关系的积极发展态势。

奥地利联邦总理 Christian Stocker 分别会见了中国国家主席习近平、国务院总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际以及上海市市长朱忠明。

会谈的建设性氛围以及双方表达的相互重视，为参与奥中经贸合作的企业释放了积极信号。稳定的政治对话和开放畅通的沟通，仍是成功发展双边经贸关系和企业作出长期投资决策的重要基础。

未来合作潜力广阔

中国仍是奥地利在欧洲以外最重要的经济伙伴之一。奥地利企业凭借其专业技术、高质量标准和创新解决方案，在中国市场享有良好声誉。

未来具有较大合作潜力的领域包括：

先进制造与产业升级

绿色技术与可持续发展

能源效率与环保解决方案

人工智能与数字化转型

智慧出行与交通运输

医疗技术与健康创新

冰雪运动基础设施与服务

高端消费品及生活方式品牌

目前，约有650家奥地利企业通过约900个办事处、生产基地及代表机构在中国开展业务。其中不少企业已深耕中国市场数十年，并随着中国经济持续转型升级进一步拓展在华业务。

展望未来

此次访问展现了奥中双方进一步深化经贸合作、加强企业间伙伴关系的共同意愿。随着两国持续推进创新驱动增长和可持续发展，奥中企业在共同开发新技术、提升产业竞争力以及应对全球性挑战方面拥有广阔的合作空间。

ADVANTAGE AUSTRIA 在北京、上海、广州、成都和香港的办公室将继续为奥中企业寻找合作伙伴、发掘商业机会以及建立成功的长期合作关系提供支持。

在奥地利驻华商务代表机构成立60周年和两国建交55周年之际，奥中双方正继续依托长期以来奠定的坚实合作基础，在快速变化的全球经济环境中积极开拓新的合作领域。