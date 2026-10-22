Almi GmbH
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Almi GmbH
Hörschinger Straße 1
4064 Oftering
오스트리아
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회사소개
혼합 향신료, 소스 또는 매리네이드: Almi사는 90여년간 세계 식품 산업계에서 성공적이고 신뢰할 수 있는 파트너로 인정받고 있습니다. 고품질 혼합 향신료, 첨가물 및 간편식 제품용 기능성 제품을 전문적으로 생산하는 당사는 다년간의 노하우를 바탕으로 개별 솔루션을 제공하고 있습니다.
회사정보
혼합 향신료, 소스 또는 매리네이드: Almi사는 90여년간 세계 식품 산업계에서 성공적이고 신뢰할 수 있는 파트너로 인정받고 있습니다. 고품질 혼합 향신료, 첨가물 및 간편식 제품용 기능성 제품을 전문적으로 생산하는 당사는 다년간의 노하우를 바탕으로 개별 솔루션을 제공하고 있습니다.
현재 Almi사의 광범위한 제품 라인업은 약 3,800종의 원료로 생산된 70,000여 가지의 레시피로 구성되어 있습니다.
Almi사는 전 세계적으로 716명의 직원을 고용하고 있으며, 1억 7,100만 유로의 매출과, 89%의 수출비중을 기록하고 있습니다.
비즈니스 기회
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알미 - 식품 업계의 맛과 기능을 책임지는 신뢰할 수 있는 이름
Almi사는 일반 식품 산업, 비건 및 채식 제품, 육류 및 소시지 제품, 생선 및 해산물, 간편식 제품 및 스포츠 영양식을 위한 다양한 원료 및 기능성 혼합물을 공급합니다.
당사는 고객과 긴밀히 협력하며, 혁신, 일관된 높은 품질 및 탁월한 서비스를 제공하고 있습니다.