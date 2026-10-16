BHM-Tech Produktionsgesellschaft m.b.H.
개요
BHM - 메이드인 오스트리아의 보청 시스템 전문 기업
BHM - 메이드인 오스트리아의 보청 시스템 전문 기업
당사는 고급 보청 시스템은 100% 오스트리아에서 제작되고 있으며 전세계 시장에 유통되고 있습니다.
BHM사의 핵심역량은 다양한 활용을 위한 특수 골전도보청시스템 및 골전도보청기의 추가개발 및 완성 부문에 있습니다.
가령: 타시스템과 비교 시 탁월한 장점을 지니는 안경형보청기.
최신 기술의 성과로 보청 임플란트 및 인공기관 용 부품 및 모듈의 완성이 가능했습니다.
다년간의 경험과 완벽주의정신은 BHM사를 골전도 및 공기전도 보청기기 부문에서 세계적으로 인정받는 기업으로 자리잡게 만들었습니다.
컨택방법
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본부
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오스트리아
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