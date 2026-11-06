Blue Air Systems GmbH
개요
2010년 설립된 BLUE AIR SYSTEMS GmbH사는 플라스틱 가공업계에 혁신적 기술을 공급해 오고 있습니다. Blue Air Systems 은 재료프로세싱을 위한 에너지절감형 고급 과립건조기 RD-Serie를 공급하고 있으며, 이 제품은 용기규격 0.5-1000L 까지의 압축공기기술에 기반하고 있습니다.
2010년 설립된 BLUE AIR SYSTEMS GmbH사는 플라스틱 가공업계에 혁신적 기술을 공급해 오고 있습니다. Blue Air Systems 은 재료프로세싱을 위한 에너지절감형 고급 과립건조기 RD-Serie를 공급하고 있으며, 이 제품은 용기규격 0.5-1000L 까지의 압축공기기술에 기반하고 있습니다.
에어컨디셔닝 기술에 있어서 제품 및 제품활용의 중점은 툴공간의 습기제거(MSP 시리즈) 및 제품 내부냉각 (CAC 시리즈) 시스템에 있습니다.
최근 시장에 출시된 DMS시스템 (DMS 시리즈) 은 무응결(응축) 생산환경을 위한 새로운 기술을 제공하고 ...
컨택방법
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본부
Blue Air Systems GmbH
Achenfeldweg 8
6250 Kundl
오스트리아
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